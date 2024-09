L’Association Bouregreg organise la 17ème édition du Festival international du film de femmes de Salé, du 23 au 28 septembre. Ce rendez-vous annuel offre une plateforme aux cinéastes féminines de divers horizons pour débattre des enjeux de leur profession et des thématiques liées à la condition des femmes à travers le cinéma, selon un communiqué des organisateurs.

Cette édition se déroule dans un contexte sociologique en mutation, influençant le travail et la représentation des femmes dans le cinéma, notamment sur des questions telles que la violence, le harcèlement, l’égalité des droits et la protection de la jeunesse. Les récentes productions des réalisatrices marocaines reflètent cette dynamique, témoignant de l’impact croissant du cinéma sur les débats publics autour des droits des femmes et de la parité.

Le festival met également à l’honneur la cinématographie hongroise et rend hommage à deux figures du cinéma, l’Égyptienne Dalia El Beheri et la Marocaine Saâdia Ladib, pour leurs contributions remarquables.

