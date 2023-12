À l’approche des festivités de fin d’année 2023, le Café Robuchon, niché au cœur du Rabat Marriott Hotel, dévoile une série exclusive de bûches de Noël. Ces créations, qualifiées de chefs-d’œuvre culinaires, se proposent d’embellir les tables de fêtes en y apportant une touche de magie et de délice.

Trois créations somptueuses sont mises à l’honneur cette année : la Bûche Forêt Noire, associant un sablé croustillant au chocolat, un biscuit viennois au chocolat, une marmelade de cerise amarena et une mousse vanille ; la Bûche Mont Blanc, élaborée à partir d’un sablé croustillant au marron, d’un biscuit moelleux amande-marron, d’une marmelade de cassis, d’un gel châtaigne et d’une mousse aux brisures de marron ; enfin, la Bûche Noisette, mettant en scène un sablé croustillant à la noisette, un biscuit moelleux noisette, un crémeux noisette, un caramel onctueux et une mousse noisette.

Chaque bûche de Noël élaborée par l’équipe du Café Robuchon s’érige comme une invitation à un périple gustatif singulier. Mariant habilement tradition et innovation, ces desserts captivants se démarquent par leur esthétique soignée et leurs saveurs exquises, procurant ainsi une expérience unique aux amateurs de pâtisserie fine.

Partagez cet article :