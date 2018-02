PARTAGER Saisie de 18 kg de chira à Casablanca

La brigade de la police judiciaire du district d’Anfa a mis en échec, ce mardi 20 février, une tentative de faire parvenir une quantité de 18 kg de chira à des dealers, selon la préfecture de police de Casablanca.

Deux suspects ont été arrêtés dans cette « minutieuse » opération, menée sur la base de renseignements de terrain et au terme d’une filature, précise la même source dans un communiqué transmis à la MAP.

Les deux mis en cause, âgés respectivement de 49 et 37 ans, étaient à bord d’une voiture de location au moment de leur interpellation par les fins limiers de la brigade judiciaire, qui ont mis la main, en plus de la quantité de chira, sur un kilogramme de tiges de cannabis, un montant de 500 dirhams et 5 téléphones portables. Ainsi, les deux suspects ont été placés en garde à vue et doivent être présentés au ministère public, qui a supervisé l’enquête dès le début.

LNT avec Map