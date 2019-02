PARTAGER Said Ahmidouch nommé Wali de la région de Casablanca-Settat

La rumeur courait depuis quelques jours déjà, et nous apprenons aujourd’hui de source sûre que M. Said Ahmidouch, qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général de la CNSS, aurait été nommé nouveau Wali de la région Casablanca-Settat, en remplacement de M. Abdelkbir Zahoud, qui occupait la fonction depuis la mi-2017.

Natif de Nador, M. Ahmidouch est ingénieur de formation (Ecole des Mines de Paris). Il a passé de nombreuses années dans le secteur des assurances, occupant notamment les postes de directeur de la CNIA pendant 5 ans, et de vice-président de la FMSAR (Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurances). Il a également été président de la commission Administration et Organisation à la direction des Assurances et de la Prévoyance sociale au ministère des Finances, et a été brièvement Président du directoire de la Bourse de Casablanca.

