La Fédération Royale Marocaine de Surf et Bodyboard (FRMSB), en partenariat avec l’OCP, organise les 24 et 25 mars prochains la 1ère édition du «Safi Invitational» sur le mythique spot de Rass Lafâa, à Safi.

36 athlètes prendront part à cette compétition, incluant nationaux et internationaux, femmes et hommes, surfeurs et bodyboardeurs, et s’attaqueront à des vagues allant de 2 à 3m de haut. Tous conviés par les organisateurs, on retrouvera en plus des surfeurs marocains, des compétiteurs provenant des 4 coins du monde : de l’Australie aux États-Unis, passant par le Brésil, l’Espagne, la France, Israël ou encore l’Algérie.

Une compétition inédite

Safi mettra à disposition ses vagues, de renommée mondiale, pour permettre à ces surfeurs hors pair d’offrir au grand public et aux passionnés des sports de glisse, un spectacle époustouflant.

Initié par Saad Abid, surfeur marocain, passionné de sports extrêmes, activiste environnemental et fondateur de l’association Bahri, cette compétition inédite est une première.

Sa particularité est qu’elle se tiendra de jour et de nuit. En effet, grâce à un large dispositif adapté mis en place, pour éclairer la houle de nuit, le championnat se prolongera même une fois le soleil couché.

La ville de Safi mise à l’honneur

Tout en soutenant le développement touristique de la ville de Safi, grâce à cet événement convivial et festif, cette compétition sera l’occasion de mettre en relation les jeunes générations et les professionnels de ce sport extrême.

Différentes actions sociales seront organisées pour l’occasion. Des cours de surf seront donnés bénévolement aux enfants, un grand nettoyage de la plage sera organisé pendant l’événement et des coopératives locales seront mises en avant.

