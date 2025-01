La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a lancé, mercredi, sa nouvelle desserte aérienne entre Madrid et Dakhla, à raison de deux vols hebdomadaires (mercredi et samedi).

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte aérienne a atterri à l’aéroport de Dakhla avec à bord des Marocains du monde et des touristes étrangers, renforçant ainsi les liaisons aériennes entre le Maroc et l’Espagne, et ce dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Ryanair.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée, en présence de plusieurs responsables locaux et acteurs du secteur touristique.

Ainsi, Ryanair devient le quatrième partenaire de l’ONMT à ouvrir une desserte internationale directe vers Dakhla, après la Royal Air Maroc (RAM), Binter Canarias et Transavia.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil provincial du tourisme d’Oued Eddahab, Othmane Aâmar, a indiqué que le lancement de cette nouvelle desserte permettra de renforcer la connectivité aérienne vers la ville de Dakhla, qui connaît un développement remarquable dans le secteur touristique.

De son côté, le président du Conseil régional du tourisme, Ahmed Abdellaoui, a souligné que le lancement de cette ligne aérienne reliant Dakhla à Madrid permettra de mettre en avant les potentialités touristiques de la région et d’attirer d’importants investissements étrangers.

Pour leur part, de nombreux MRE ont exprimé leur joie de pouvoir visiter Dakhla grâce à l’inauguration de cette nouvelle ligne aérienne, mettant en avant la qualité de l’accueil et les efforts inlassables menés au niveau de l’aéroport de Dakhla en termes de confort et de fluidité.

Outre cette liaison aérienne, un autre vol reliant Dakhla à Lanzarote aux Îles Canaries, sera également lancé durant le mois en cours, à raison de deux fréquences par semaine.

Ces nouvelles lignes aériennes permettront de doubler la capacité internationale actuelle de l’aéroport, portant ainsi l’offre à près de 47.000 sièges. Elles feront également de l’Espagne le premier marché émetteur vers Dakhla, devant la France.

A noter que le transport aérien, pilier de la Feuille de route du tourisme 2023-2026 et du plan d’action de l’ONMT qui en découle « Light in Action », se renforce davantage en faveur d’un meilleur rayonnement des destinations touristiques marocaines.

