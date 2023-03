C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire de RISMA ont appris le décès de Gérard Pélisson, co-fondateur du Groupe Accor et du fonds d’investissement RISMA, bras financier du groupe hôtelier au Maroc.

Gérard Pélisson, amoureux et grand ami du Maroc, a été l’un des artisans du développement du tourisme dans le Royaume Chérifien. Tout commence au début des années 1990, lorsque le défunt Roi du Maroc, Sa Majesté Hassan II, a voulu initier les premiers jalons de l’industrie touristique marocaine. L’ancien Président de la république française, Jacques Chirac, ami de Hassan II, lui envoie alors Gérard Pélisson, « son hôtelier préféré ». L’aventure marocaine du co-fondateur de l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie au monde, commence. Des hôtels sortent de terre dans les principales destinations marocaines, contribuant à l’augmentation de la capacité litière du Royaume, à sa montée en puissance dans cette industrie et à son rayonnement à l’international. RISMA prend alors sa vitesse de croisière, accompagné par des investisseurs marocains de taille, à leur tête Othman Benjelloun qui a facilité et soutenu considéralement l’essor du groupe hôtelier au Maroc.

Entrepreneur chevronné, visionnaire et fin stratège, Gérard Pélisson plaçait l’humain au centre de ses préoccupations et les multiples projets de RISMA. « Il n’est de deals durables que ceux qui sont gagnants-gagnants, et au sein desquels les partenaires sont respectés et écoutés », martelait-il. Et il traduisait parfaitement cette vision humaniste dans ses liens avec tous ses collaborateurs marocains. Il croyait en l’évolution des carrières, donnait sa chance à tous pour développer leurs compétences et les soutenait indéfectiblement.

Comme à l’international, Gérard Pélisson a réinventé les codes de l’industrie hôtelière au Maroc. Amoureux d’un pays qu’il considérait comme « le plus beau du monde », il a contribué à y implanter les principales marques du groupe, à y apposer son identité, ainsi que les valeurs nobles du métier qu’il aime partager avec tous les collaborateurs de RISMA. Si aujourd’hui, Accor est une référence de l’hôtellerie au Maroc, c’est grâce aux valeurs et au leadership de Gérard Pélisson.

Gérard Pélisson a tiré sa révérence, mais il laisse derrière lui un empire mondial de l’hôtellerie, un groupe leader au Maroc, mais aussi et surtout des histoires de vie, des liens humains, des moments de joie, de pur challenge et d’accomplissement. RISMA saura perpétuer l’héritage laissé par Gérard Pélisson. Sa flamme ne s’éteindra jamais, elle perdurera dans chaque établissement d’Accor et de RISMA, dans les cœurs de ceux qui ont eu la chance de le connaître et d’apprendre de lui, et dans l’histoire de l’hôtellerie et du tourisme marocain.

Cdp

