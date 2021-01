Les festivités du Nouvel An, considérées comme une occasion d’échange et de partage, sont marquées cette année par une atmosphère de crise, liée à la pandémie du coronavirus qui a frappé différents secteurs et impactés plusieurs activités

Les séquelles du confinement se poursuivaient hier encore à coup de mesures de distanciation sociale et de couvre-feu.

C’est dans ce contexte quasi apocalyptique que les festivités de fin d’année se sont tenues, contrastant foncièrement avec l’émoi et la pluie de confettis qui intervenait habituellement au terme du traditionnel compte à rebours de minuit.

C’est donc avec des restaurants qui ferment à 20 heures et un couvre-feu qui s’étend de 21 à 6 heures que les Marocains ont accueilli 2021, autant dire que dans leur grande majorité, ils étaient chez eux.