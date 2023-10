Le mercredi 27 septembre 2023, à son siège à Casablanca, le Bureau Exécutif de l’Association Marocaine des Exportateurs – ASMEX a reçu l’Administration Générale de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations – AMDIE.

Cette réunion a été consacrée aux projets réalisés en partenariat entre les deux institutions et liés au développement et à la relance.

Exportations marocaines, conformément à la stratégie gouvernementale fixée par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

A l’ouverture de cette réunion, présidée par M. Hassan Santisi, président de l’Association marocaine des exportateurs – ASMEX, et M. Ali Seddiqi, directeur général de l’AMDIE, les deux parties ont salué leur partenariat exemplaire dans l’accompagnement des entreprises à l’international. Ils ont exprimé la nécessité de valoriser et d’accélérer le développement des exportations marocaines dans un contexte caractérisé par les défis résultant du séisme du 8 septembre 2023.

A cet effet, les deux parties ont décidé, en réponse à plusieurs demandes des secteurs exportateurs, de prolonger le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’appel à manifestation d’intérêt au programme triennal de développement des exportations pour suivre le rythme des exportations. Export Morocco Now » et permettre aux entreprises et coopératives marocaines des zones touchées par le séisme d’avoir suffisamment de temps pour s’inscrire au programme « Export Morocco Now » et faire de l’exportation un véritable levier de développement économique.

En revanche, les entreprises et coopératives marocaines peuvent postuler au programme jusqu’au 10 novembre 2023, via le lien suivant www.morocconow.ma/exportmorocconow

La poursuite des travaux de la réunion a permis de convenir d’une feuille de route commune à mettre en œuvre conformément aux orientations du gouvernement, qui concerne les aspects suivants :

– Plan de communication du programme « Export Morocco Now » ;

– Créer des programmes de formation dans le domaine de l’export mis en œuvre conjointement par les deux institutions ;

– Actualiser l’étude de l’offre exportable marocaine, à la lumière des évolutions récentes vécues par le tissu des entreprises exportatrices ;

– Créer un système national de veille et d’analyse stratégique et réglementaire des marchés prioritaires, à travers l’activation de l’Observatoire du Commerce Extérieur, pour lequel une étude de faisabilité a été réalisée ;

– Publier une stratégie internationale de promotion du « Made in Maroc » ;

– Aider les entreprises exportatrices à bénéficier de l’Accord de libre-échange continental africain.

Les deux parties sont également convenues de renforcer cette feuille de route commune en préconisant des actions communes qui seront mises en œuvre dans le cadre du programme d’exportation « Morocco Now » durant la période triennale 2024-2026.

