Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a effectué une visite de travail en Espagne les 28 et 29 janvier, accompagné d’une délégation sécuritaire marocaine composée de responsables des services centraux du pôle DGSN-DGST.

Cette visite s’est tenue à l’invitation du directeur général de la police nationale espagnole et avait pour objectif de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité, d’échanger des expertises sur des sujets d’intérêt commun et de participer à des réunions de sécurité tripartites avec les responsables des polices espagnole et allemande.

Une coopération maroco-espagnole consolidée

La visite a débuté par une réunion bilatérale entre M. Hammouchi et son homologue espagnol, en présence de hauts responsables de la police nationale espagnole, parmi lesquels le commissaire général à l’information, le commissaire général de l’immigration et des frontières, le commissaire général de la police judiciaire et la commissaire chargée de la coopération sécuritaire internationale.

Les discussions ont porté sur l’évaluation du partenariat sécuritaire entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les crimes transnationaux, tels que l’immigration irrégulière, le trafic de drogue, la cybercriminalité et la sécurité des événements sportifs.

Les deux parties ont souligné l’efficacité des opérations conjointes menées par les services sécuritaires marocains et espagnols pour anticiper et neutraliser les menaces sécuritaires, notamment celles liées aux organisations terroristes et aux réseaux criminels. Elles ont également convenu de renforcer cette coopération, en raison des défis sécuritaires croissants auxquels les deux pays sont confrontés.

Des rencontres thématiques ont ensuite été organisées, réunissant des experts marocains et espagnols en charge de différents secteurs sécuritaires. Ces discussions ont notamment porté sur le renforcement de la collaboration entre la DGST et le commissariat général à l’information de la police espagnole, particulièrement dans le cadre de la prévention des menaces terroristes et du démantèlement des réseaux d’embrigadement.

D’autres aspects de la coopération ont été abordés, notamment la coordination des enquêtes criminelles, la lutte contre la traite des êtres humains, l’immigration illégale, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité. Les responsables des deux pays ont également étudié les moyens d’améliorer la coopération dans le domaine de la police judiciaire et des crimes économiques et financiers.

Par ailleurs, les discussions ont abouti à la décision d’élargir les opérations de livraisons surveillées de stupéfiants et de mettre en place des équipes conjointes pour lutter contre les nouvelles menaces criminelles. Une réflexion sur la création d’un comité mixte de sécurité a également été engagée, en lien avec la co-organisation du Maroc, de l’Espagne et du Portugal de la Coupe du Monde 2030.

Enfin, les deux parties ont exploré les possibilités de renforcement de l’assistance technique et de la formation policière, ainsi que l’optimisation du rôle des officiers de liaison opérant dans les deux pays, afin de faciliter et d’accélérer les échanges sécuritaires.

Une coopération sécuritaire tripartite avec l’Allemagne



En parallèle des échanges bilatéraux, une réunion tripartite s’est tenue entre les responsables sécuritaires du Maroc, de l’Espagne et de l’Allemagne, représentée par le président de la Bundespolizei allemande.

Cette rencontre a porté sur l’élargissement de la coopération conjointe entre les trois pays, avec un accent particulier sur la coordination opérationnelle en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux. Les discussions ont ainsi abordé les stratégies de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains, le trafic de migrants, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité.

L’un des sujets majeurs abordés concernait également la sécurisation des grands événements sportifs internationaux, notamment en prévision de la Coupe du Monde 2030. Les trois pays ont échangé sur les meilleures pratiques en matière de gestion sécuritaire des compétitions internationales et sur les mécanismes à mettre en place pour garantir la sûreté des infrastructures et des supporters.

Les travaux de cette réunion tripartite ont été marqués par une convergence des points de vue sur la nécessité de renforcer la coopération dans les divers domaines sécuritaires afin d’anticiper et de neutraliser les menaces croissantes aux niveaux régional et international.

À l’issue de cette visite, les responsables des services de sécurité marocains, espagnols et allemands ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d’intensifier leurs efforts de collaboration. L’objectif est de prévenir et de lutter efficacement contre les menaces sécuritaires, en s’appuyant sur des opérations conjointes, des échanges d’informations et un renforcement des formations et des capacités techniques.

