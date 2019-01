PARTAGER Retour des vacances d’hiver: L’ONCF met en place un plan de transport spécial

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé, vendredi, avoir mis en place un plan de transport spécial à l’occasion des retours des vacances d’hiver.

A l’occasion des retours de vacances scolaires de la fin du 1er semestre 2018/2019 et en prévision de l’affluence des voyageurs, l’ONCF a mis en place un plan de transport spécial destiné à assurer les déplacements de ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, indique l’Office dans un communiqué.

Pour répondre aux besoins de déplacement de ses clients, surtout durant la journée du dimanche 27 janvier, l’ONCF étoffe son offre sur les lignes de Tanger et Fès, par la mise en circulation de 4 trains à grande vitesse Al Boraq entre Kénitra et Tanger, et la programmation de 7 trains directs entre Fès et Tanger.

En plus de ces trains supplémentaires, l’Office augmente les capacités de places sur les principaux axes du réseau ferroviaire : Casablanca-Rabat- Fès-Marrakech-Tanger-Oujda, et Khouribga et renforce les équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que les canaux de vente pour faciliter l’achat de billets, ajoute le communiqué.

Et pour garantir le voyage de ses clients en cette période de forte affluence et voyager en toute sérénité, l’ONCF les invite à anticiper l’achat de leurs billets sur « www.oncf-voyages.ma » ou directement en gare auprès des guichets de vente ou à travers les distributeurs automatiques de tickets, expliquant que cette anticipation leur permet de profiter d’une réduction de 10% garantie jusqu’à la veille de leur départ.

Pour plus d’information, l’ONCF invite sa clientèle à se renseigner auprès de son personnel en gares ou à travers les canaux officiels offrant une assistance 24h/7j, à savoir, le Centre de relation clients (2255), les sites Web (www.oncf.ma ; www-oncf-voyages.ma), les réseaux sociaux ou l’application Mobile (ONCF Trafic) informant les clients en temps réel sur la situation du trafic.

LNT avec MAP