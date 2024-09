Le Marrakech Airshow, événement phare de l’aéronautique en Afrique, se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2024 à la base aérienne militaire de Marrakech. Pour sa 7ème édition, le salon, coorganisé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration Nationale de la Défense et MEDZ, mettra en avant le rôle du Maroc en tant que hub industriel aéronautique.

Depuis son lancement en 2008, le salon a connu une croissance constante, consolidant la position du Maroc grâce à des infrastructures de classe mondiale et des investissements technologiques. Sous les Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, l’événement devient un lieu de rencontre pour les acteurs mondiaux du secteur, promettant de nouvelles opportunités d’affaires.

Cette année, le Marrakech Airshow accueillera 300 exposants sur 12 500 m² et plus de 75 délégations officielles. Les démonstrations aériennes et les conférences aborderont les tendances émergentes, avec un accent particulier sur l’innovation, la transition énergétique et la mobilité durable.

Avec plus de 147 entreprises et 20 000 emplois créés au Maroc, le salon se positionne comme une plateforme essentielle pour le développement commercial et la collaboration internationale dans l’industrie aéronautique.

