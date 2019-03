PARTAGER Résultats 2018 : SRM émet un profit warning

Le résultat net de la Société de Réalisations Mécaniques (SRM), spécialisée dans la distribution de biens d’équipements dans les domaines du BTP et de l’industrie, devrait ressortir en recul de 69% en 2018. Ce résultat resterait, malgré ce retrait, bénéficiaire et ce grâce à une performance commerciale ayant permis d’améliorer les parts de marché de SRM et à une gestion rigoureuse des coûts, explique la société dans un profit warning. Au cours de l’exercice 2018, précise la même source, la SRM a subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) de 5% provenant de la forte chute du marché des équipements BTP évalué de 35% dans les gammes de produits distribués par l’entreprise. Cette baisse du CA s’est rajouté à un marché en récession, une forte pluviométrie au cours des quatre premiers mois de l’année, ayant eu pour conséquence l’arrêt d’un grand nombre de chantiers de ses clients, relève SRM qui reste confiant, sur le moyen terme, quant à sa capacité de gérer les contraintes conjoncturelles liées au marché pour renouer avec la rentabilité attendue.

LNT avec CdP