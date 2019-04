PARTAGER Résultats 2018 : Auto Hall consolide ses parts de marché

Le marché automobile national des véhicules neufs a enregistré une hausse de 5,2% à fin 2018.

Ainsi, les ventes des voitures particulières ont progressé de 5,1% et celles des véhicules utilitaires légers (VUL) ont progressé de 6,8%.

Pour leur part, les ventes des véhicules industriels et des tracteurs agricoles ont respectivement augmenté de 3% et 8%.

Dans ce marché, le groupe Auto Hall a enregistré une hausse de 15% au niveau des ventes des VUL et de 3% sur les ventes des véhicules industriels et des tracteurs agricoles à fin décembre 2018. Le repositionnement des produits Ford avec des prix plus élevés, s’est répercuté sur les ventes des voitures particulières qui ont baissé de 18%.

Le Groupe a globalement consolidé ses parts de marché. Il détient 42% dans le marché du véhicule industriel, 34% dans le marché du véhicule utilitaire léger contre 31% l’année précédente, 9,5% pour la voiture particulière contre 11,7% en 2017 et 17% pour le tracteur agricole.

Concernant ses résultats financiers à fin décembre 2018, Auto Hall a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dirhams, en baisse de 8% par rapport à 2017.

Le résultat net du groupe s’est établi à 167 millions de dirhams, en baisse de 9% par rapport à l’année précédente.

Pour sa part, le chiffre d’affaires consolidé a enregistré une baisse de 5% par rapport à la même période de l’année précédente, à 4,8 milliards de dirhams.

Le résultat net consolidé s’est établi à 150 millions de dirhams contre 167 millions de dirhams une année auparavant. L’EBITDA, lui, ressort en baisse de 11% à 437 Mdhs.

« Les bénéfices auraient été supérieurs sans les investissements réalisés par le groupe, la charge des investissements pèse sur les résultats », affirme Abdellatif Guerraoui, est le PDG d’Auto Hall.

Les résultats de 2018 ont également été impactés à hauteur de 10 millions de dirhams suite au contrôle fiscale qui a touché 5 sociétés faisant partie du périmètre de consolidation.

« Hors impact de 10 Mdhs consécutif aux accords avec l’administration fiscale, le résultat net est pratiquement en ligne avec 2017 », souligne Abderrahim Bachiri, directeur général des activités support du groupe.

Le Conseil d’Administration de la société a décidé de proposer à l’assemblée générale la distribution d’un dividende de 3,5 dirhams par action d’une valeur nominale de 10 dirhams.

A.L.