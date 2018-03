PARTAGER Résultats 2017 : Saham Assurance conforte sa place de leader et mise sur la rentabilité

Le top management de SAHAM Assurance Maroc a convoqué la presse jeudi 7 mars 2018, le lendemain de la réunion de son Conseil d’administration, sous la Présidence de Mme Nadia Fettah, en vue de présenter les comptes annuels 2017 de la compagnie.

Dans un contexte fortement concurrentiel. SAHAM Assurance Maroc a réalisé un chiffre d’affaires global de 4 846 MDH, en hausse de 103% par rapport à l’exercice 2016. Le chiffre d’affaires de l’activité Vie s’établit à 1 023 MDH en hausse de 32% par rapport à 2016. Cette performance a concerné l’ensemble des catégories et notamment le développement de la bancassurance avec le Crédit du Maroc. Le chiffre d’affaires de l’activité Non Vie s’établit à 3 823 MDH. en hausse de 5,7% par rapport à 2016.

Le résultat technique global Vie et Non Vie affiche un bénéfice de 606 MDH contre 543 MDH en 2016. Ce résultat est marqué par la bonne performance des indicateurs techniques ainsi que la hausse du résultat financier a fin décembre 2017. La Compagnie dégage un bénéfice net sur l’exercice 2017 de 441 MDH contre 282 MDH en 2016. En corrigeant le résultat 2016 de l’impact du contrôle fiscal, la progression s’établit à +7%.

Les fonds propres de la Compagnie s’élèvent à 3 757 MON à fin décembre 2017 contre 3 481 MDH en 2016, soit une augmentation de 7,9%. Cette progression renforce l’assise financière de la compagnie et lui permet de mener à bien ses projets de développement.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 02 mai 2018, la distribution au titre de l’exercice 2017 d’un dividende de 4o Dirhams par action, équivalent au dividende distribué en 2016.

Dans un secteur des assurances en forte mutation, SAHAM Assurance entend rester une entreprise innovante et avant-gardiste, et s’affirmer concrètement comme la première Compagnie d’Assurance customer-centric qui a remis en cause process, organisation et culture pour placer le client au coeur de sa stratégie. Le lancement de la Digital Factory donne un nouvel élan aux ambitions de développement de SAHAM Assurance, et lui offre les moyens d’atteindre ses objectifs.