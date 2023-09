La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a annoncé, lundi, que le FMI va accorder au Maroc un prêt de 1,3 milliard de dollars pour renforcer sa résilience face aux risques climatiques.

« Le FMI a conclu avec le Maroc un accord au niveau des experts pour fournir un financement à long terme de 1,3 milliard de dollars », destiné à consolider la résilience du Royaume pour atténuer l’impact du changement climatique, a indiqué Mme Georgieva dans une interview exclusive à la MAP.

La Directrice générale du FMI, qui prend part à New York à la 78è session de l’Assemblée générale de l’ONU, a indiqué que le changement climatique fait partie des défis majeurs qui se posent à la communauté internationale.

Parmi les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui figure le changement climatique qui « nous affecte déjà de façon considérable », a-t-elle dit, soulignant que cette problématique sera l’un des trois axes sur lesquels le FMI compte mettre l’accent durant sa participation au sommet sur les Objectifs de développement durable qui se tient en marge du débat de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU.

Mme Georgieva a, en outre, cité la dette « qui a augmenté de façon spectaculaire et qui constitue un fardeau qui pèse sur les pays à faible revenu ».

Elle a également mis en avant l’importance de l’inclusion numérique pour favoriser la croissance et la prospérité dans le monde, insistant sur l’importance de la coopération et du partenariat comme voies pour surmonter les défis de l’heure.

« Nous allons aussi mettre l’accent sur les moyens devant permettre aux institutions internationales de travailler ensemble de manière plus efficace », a indiqué Mme Georgieva.

Par ailleurs, Kristalina Georgieva a salué la réponse du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

« J’ai été pendant cinq ans commissaire humanitaire et chargé de la réponse aux crises et j’ai constaté à maintes reprises que lorsqu’une nation s’unit, elle peut surmonter les défis les plus dramatiques. Et c’est ce que fait le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi », a déclaré Mme Georgieva dans une interview exclusive à la MAP.

« Il est très important qu’en temps de crise, un pays se rassemble » et fasse preuve de solidarité, a ajouté la cheffe de l’institution financière internationale.

Elle a, en outre, salué la « générosité des cœurs » de tous les Marocains qui ont fait montre d’un élan de solidarité remarquable pour venir en aide aux personnes affectées par le séisme.

Cette solidarité en dit long sur la générosité des cœurs du peuple marocain. « Je sais que lorsque nous viendrons (à Marrakech en octobre prochain pour les réunions annuelles du FMI et la Banque mondiale), nous serons accueillis avec la même générosité », a-t-elle indiqué.

La Directrice générale du FMI a confirmé la tenue, comme prévu du 9 au 15 octobre à Marrakech, des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale.

LNT avec Map

