Alors que la rentrée scolaire 2024/2025 approche à grands pas, le gouvernement marocain a mis en place plusieurs mesures pour alléger les charges financières des familles. Dans un contexte économique marqué par une hausse généralisée des prix, ces initiatives visent à soutenir les ménages marocains.

Exonération de la TVA sur les fournitures scolaires

L’une des mesures phares adoptées par le gouvernement pour la rentrée scolaire 2024/2025 est l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur une large gamme de fournitures scolaires. La Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) ont élargi la liste des articles concernés, incluant désormais des produits tels que les cahiers, les cartables, les colles pour écoliers, et même des outils spécifiques comme les pistolets à colle et les tabliers de dessin. Cette exonération est effective depuis le 22 août 2024, et s’applique exclusivement aux fournitures destinées à un usage scolaire.

Cette décision intervient à un moment crucial, alors que les familles s’apprêtent à effectuer leurs achats pour la rentrée. Elle devrait permettre de réduire considérablement le coût des fournitures scolaires, un soulagement bienvenu pour les parents. De plus, la Ligue des libraires au Maroc a confirmé qu’il n’y a pas eu d’augmentation des prix cette année, certains articles enregistrant même des baisses, grâce aux efforts du gouvernement pour soutenir les producteurs locaux.

Cependant, un problème persiste concernant les manuels scolaires importés qui sont principalement utilisés dans les écoles privées. Contrairement aux manuels de l’enseignement public, dont les prix sont restés stables grâce au soutien de l’État, ces manuels importés, en particulier ceux provenant de France, ont subi des hausses de prix significatives dues à l’inflation.

En optant pour des ouvrages importés, les écoles privées contribuent à une augmentation significative des coûts pour les parents. Ces manuels, bien que souvent perçus comme étant de meilleure qualité ou plus en phase avec les standards internationaux, sont également beaucoup plus chers que les manuels produits localement.

Cette décision d’importer des manuels ajoute une pression financière considérable sur les familles, surtout dans un contexte économique déjà marqué par l’inflation. Les parents doivent non seulement faire face à des prix de scolarités toujours plus élevés, mais également à des prix plus élevés pour les ouvrages. Cela contraste fortement avec la situation dans les établissements publics, où les manuels sont subventionnés par l’État, garantissant ainsi des prix stables et abordables.

Ainsi, le recours systématique à des manuels importés dans les écoles privées soulève des questions sur l’équité et l’accessibilité de l’éducation. Les familles qui ne peuvent pas se permettre ces coûts supplémentaires sont souvent contraintes de supporter un fardeau financier disproportionné. Cela renforce les inégalités au sein du système éducatif marocain, où le choix d’une éducation privée peut devenir un luxe inabordable pour de nombreuses familles.

Expansion des établissements scolaires

Parallèlement aux mesures fiscales, le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Éducation Préscolaire et des Sports, sous la direction de Chakib Benmoussa, poursuit la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 « Pour une école publique de qualité pour tous ». Cette stratégie prévoit une expansion significative du réseau scolaire public, avec l’ajout de 2000 nouvelles écoles primaires publiques d’ici septembre 2024, bénéficiant à près d’un million d’élèves. Cette initiative vise à accroître l’offre éducative et à améliorer la qualité de l’apprentissage dans un environnement sûr et attrayant.

Pour la première fois, l’expérience des établissements pilotes sera également étendue à l’enseignement secondaire collégial, avec l’adoption de 230 nouvelles institutions. Ces réformes témoignent de l’engagement du gouvernement à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants marocains.

Ce programme devrait toucher 200.000 collégiens dès la rentrée. Le modèle des collèges pionniers vise à combler les lacunes des élèves et à prévenir le décrochage scolaire grâce à un suivi renforcé et un soutien adapté, explique M. Benmoussa.

Il est à noter que le démarrage de l’année scolaire 2024/2025 se fera en plusieurs étapes. Les membres de l’équipe pédagogique reprendront le travail le mardi 3 septembre 2024, tandis que les élèves commenceront les cours officiellement le lundi 9 septembre 2024. Ce calendrier vise à assurer une transition en douceur vers la nouvelle année académique, en accord avec les nouvelles réformes mises en place.

A. Loudni

Partagez cet article :