Air France modernise son agence au cœur de Casablanca, proposant une expérience client haut de gamme et personnalisée. Avec un design contemporain et des espaces fonctionnels, cette agence offre une immersion dans l’univers élégant de la compagnie.

Les clients peuvent profiter d’espaces de vente en face-à-face, où un conseiller dédié les accueille dans un cadre intimiste, tout en ayant également accès à un comptoir de vente rapide. En complément, un espace Air France Shopping met en avant une sélection de produits exclusifs, allant des trousses de voyage aux maquettes des Airbus A350 et A220, fleuron de la flotte de la compagnie.

Un salon d’attente, aux couleurs d’Air France, offre un cadre relaxant où les visiteurs peuvent patienter en visionnant des vidéos institutionnelles, suscitant l’enthousiasme pour leurs prochaines destinations. L’agence comprend également des zones spécifiquement conçues pour les familles et les clients SkyPriority, garantissant confort et sérénité.

Ce nouveau concept vise à allier design, services digitaux et proximité humaine. Les conseillers Air France, proposent des solutions adaptées, que ce soit pour un voyage d’affaires ou une escapade personnelle. L’utilisation d’outils digitaux performants permet une gestion fluide des demandes, réduisant ainsi les temps d’attente.

A cette occasion, Farid Slimani, directeur des ventes au Maroc, a exprimé sa gratitude envers les clients, partenaires et équipes présentes. Il a souligné l’importance de ce moment, marquant 90 ans de relations entre Air France-KLM et le Maroc, notamment avec le Paris-Casa. M. Slimani a mis en avant l’attachement des équipes locales à la marque et l’importance d’un service personnalisé, qui justifie la présence de deux agences dans le pays.

Avec cette rénovation, Air France renforce son engagement envers ses clients marocains et internationaux, les invitant à découvrir un espace alliant innovation et élégance pour une expérience mémorable avant le départ.

AL

