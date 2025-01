Le Groupe Renault Maroc, représentant les marques Dacia, Renault et Alpine, continue sur sa lancée de résultats positifs. L’année 2024 ne fait ainsi pas exception. En ce début de semaine à Casablanca, le top management du Groupe n’a pas caché sa grande satisfaction, tout en appelant à multiplier les efforts dans l’espoir de maintenir le cap.

Avec ainsi plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché national et une production record, Renault Group Maroc continue de jouer un rôle déterminant dans la performance du secteur. Les deux usines de Renault Group au Maroc ont enregistré un record de production de 413 614 véhicules en 2024, soit une augmentation de 8 % comparé à l’année précédente. L’usine de Tanger a fabriqué 312 381 véhicules, soit une évolution de 9 % par rapport à 2023. L’usine de Casablanca « SOMACA » a enregistré un nouveau record de production en franchissant, pour la première fois de son histoire, la barre des 100 000 véhicules produits avec 101 233 véhicules fabriqués en 2024, en hausse de 7 % par rapport à 2023.

Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 90 % de la production de ses deux usines vers 68 destinations dans le monde. Au total, ce sont 370 165 véhicules qui ont été exportés en 2024 avec une moyenne de 8 000 véhicules par semaine : l’usine de Tanger a exporté 95 % de sa production, soit 298 045 véhicules, une évolution de 10 % comparé à 2023. L’usine de Casablanca a exporté 71 % de sa production, soit 72 120 véhicules, en augmentation de 3 % par rapport à 2023.

La production des usines de Tanger et de Casablanca représente 18,2 % des ventes du Groupe dans le monde. Symbole de ce succès, la Dacia Sandero « Made in Morocco » est le véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le premier véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017.

L’année 2024 a été également marquée par le lancement de deux projets industriels stratégiques destinés au marché national et à l’export. L’usine de Tanger a démarré la production du Dacia Jogger en version thermique et, pour la première fois au Maroc, en version hybride. De son côté, l’usine historique de Casablanca « SOMACA » a lancé la fabrication du Renault Kardian, le nouveau SUV du segment B, industrialisé sur la nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault Group.

Avec l’arrivée imminente sur les marchés du Mobilize Duo 100 % électrique, fabriquée à Tanger, ce sont trois projets industriels qui voient le jour simultanément dans les deux usines marocaines. Une performance qui illustre pleinement l’attractivité et la compétitivité de la plateforme industrielle nationale.

Renault Group Maroc confirme le dépassement des engagements de développement de son écosystème conformément aux accords sur la période 2016-2023. Le Groupe enregistre un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,5 % contre un objectif initial de 65 % et un chiffre d’affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros contre 1,5 milliard d’euros en 2023. L’intégration de nouvelles commodités, liées principalement à l’industrialisation des nouveaux véhicules, porte ainsi le nombre total de fournisseurs de l’écosystème de 26 en 2016 à 88 en 2024, avec le développement en profondeur de l’écosystème Renault et l’intégration du sourcing des matières premières.

Dans le même sens, le Groupe s’engage désormais dans le développement de la deuxième phase de son écosystème, conformément aux accords signés en 2021. Cette nouvelle étape vise un objectif ambitieux : atteindre 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale cible (hors mécanique) de 80 % d’ici 2030.

Sur le plan commercial, en 2024, Dacia et Renault occupent respectivement les deux premières places du podium avec une part de marché cumulée de 38,4 % et un volume de ventes de 67 679 véhicules, en hausse de 12,3 % par rapport à 2023. Cinq modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 5 des meilleures ventes : 1. Dacia Sandero, 2. Dacia Logan, 3. Renault Express, 4. Renault Clio et 5. Dacia Duster. Le top 3 des meilleures ventes du marché est représenté par des modèles 100 % « Made in Morocco » du Groupe.

L’année 2024 a également été marquée par l’accélération de l’activité de la vente de véhicules d’occasion sous le label Renew. Plus de 1 900 ventes ont été conclues dans le réseau Renault et Dacia à travers le Royaume, en hausse de 54 % par rapport à 2023.

Comme on le voit, Renault Group Maroc continue de réaffirmer son rôle moteur dans le développement de la filière automobile nationale et conforte sa position de pilier stratégique dans le dispositif mondial du Groupe.

