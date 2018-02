PARTAGER ReKrute lance un label sur le bonheur au travail

ReKrute vient de lancer le label « choosemycompany.com » / « HappyAtWorkIndex » au Maroc. C’est un fruit d’un partenariat stratégique avec choosemycompany.com, leader français de la réputation. Ce label gratuit et accessible à tout type d’entreprise, grande ou petite, locale ou internationale, vient récompenser les entreprises où les salariés sont les plus heureux et motivés, et donner par la même occasion toujours plus de transparence aux cadres en recherche de nouvelles opportunités de carrière.

Dans sa version premium, « HappyAtWorkIndex » devient un outil de réputation « clé en main » permettant à la fois d’accroître le niveau de motivation des salariés et de développer son attractivité dans un large écosystème digital (offres d’emploi, site carrière, réseaux sociaux et professionnels,).

Après avoir lancé et mis à disposition des entreprises des solutions complètes pour recruter, faire monter en compétence, mais aussi fidéliser ses salariés, le portail de recrutement ReKrute.com met aujourd’hui à disposition des entreprises marocaines une solution pour répondre aux enjeux de performance, d’attractivité et de fidélisation RH des entreprises.

ChooseMyCompany qui détient actuellement plus de 500 clients, a construit son positionnement sur le marché français, en alliant un modèle d’analyse de la motivation compact et efficace avec des outils digitaux simple et accessibles à tous.

Les outils de ce nouveau label permettent à chaque entreprise d’améliorer rapidement leur performance interne et leur attractivité externe, grâce aux avis de ceux qui la connaissent le mieux : leurs salariés.

Avec plus de 75% de parts de marché sur la cible des cadres et professions intermédiaires, et plus de 3000 clients grands comptes marocains et multinationales, ReKrute ouvre aujourd’hui la voie pour que les entreprises puissent améliorer et booster leur marque employeur tout en donnant aux candidats un moyen fiable pour les aider dans leur prise de décision lors de leur changement de carrière.

Selon l’enquête « la marque employeur » menée par les équipes de Rekrute l’année dernière, plus de 64% des Marocains affirment abandonner l’idée de postuler au sein d’une entreprise suite à des informations négatives la concernant.

Grâce à cette association avec ChooseMyCompany.com et le Label HappyAtwork, les entreprises pourront aujourd’hui répondre à ces différentes problématiques d’attractivité et de réputation, et les candidats disposer d’un indicateur qualitatif fiable pour se diriger vers les entreprises où il fait si bon vivre. » indique Philippe Montant, Directeur Général de ReKrute.

« Nous souhaitons accompagner chaque entreprise exerçant sur le marché marocain, dans le développement de ses équipes et de son attractivité. Avec ReKrute, nous pourrons offrir un niveau de service très élevé, car reposant sur des outils et méthodes performants, ergonomiques et accessibles à tous » déclare Laurent Labbé, fondateur de ChooseMyCompany.

Lnt avec Cp