Le Secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, a annoncé que le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a consacré un budget global de 6,106 milliards de dirhams à la réalisation de 34 projets de réhabilitation des anciennes médinas entre 2014 et 2024.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, M. Benbrahim a précisé que la contribution du ministère s’élève à 1,905 milliard de dirhams, dont 1,234 milliard de dirhams alloués aux établissements en charge de la réalisation des travaux. Il a souligné que ces efforts visent à préserver l’identité culturelle et historique des médinas marocaines, plusieurs d’entre elles étant inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment Marrakech, Fès, Rabat et Essaouira.

Le ministre a mis en avant l’attention particulière accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la sauvegarde et à la valorisation du tissu urbain ancien, à travers le programme de réhabilitation des médinas, qui concerne Casablanca, Rabat, Salé, Essaouira, Tétouan, Marrakech, Fès et Meknès, avec l’objectif de l’étendre à d’autres villes.

Une approche contractuelle et participative

L’intervention au sein des anciennes médinas repose sur une stratégie intégrée, combinant la conservation du patrimoine culturel et architectural avec le développement des infrastructures et des activités économiques et sociales. Les actions engagées incluent la restauration des monuments historiques et religieux, la réhabilitation des murs, places et espaces publics, ainsi que l’aménagement des voies et des bâtiments anciens.

Le programme repose sur des partenariats impliquant différents acteurs, dont le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que les collectivités locales. Des études techniques approfondies sont réalisées afin de traiter la situation des bâtiments menaçant ruine, d’améliorer les façades et d’assurer la sécurité des habitants.

Renforcer la résilience urbaine

Le ministère a également mis en place une stratégie spécifique pour les bâtiments menaçant ruine, en s’appuyant sur la loi n°94-12 et son décret d’exécution. Dans cette optique, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine est chargée de généraliser les inventaires et les expertises techniques à travers le pays, en donnant la priorité aux anciennes médinas.

Par ailleurs, deux nouveaux programmes d’intervention pour la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine à Tanger et Asilah sont en cours d’élaboration en coordination avec les acteurs locaux.

Le ministère travaille également sur l’élargissement du programme de réhabilitation aux médinas d’El Jadida et de Safi, notamment dans le quartier portugais d’El Jadida, reconnu pour sa richesse historique et culturelle. Cette extension vise à intégrer davantage de sites patrimoniaux dans une dynamique de préservation et de développement durable.

Partagez cet article :