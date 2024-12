Le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, organisées à Tanger les 20 et 21 décembre. La lecture du message royal a été faite par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, lors de la séance d’ouverture.

Le Souverain a rappelé l’importance stratégique de la régionalisation avancée comme levier de bonne gouvernance territoriale et de développement socio-économique. Le message a mis en avant les progrès réalisés depuis la première édition des Assises, notamment la mise en place des structures des conseils régionaux, la finalisation des textes d’application des lois relatives aux collectivités territoriales et l’adoption de la Charte nationale de la déconcentration administrative.

Sept défis prioritaires identifiés

Le message royal a identifié sept défis majeurs à relever pour accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée :

L’application effective de la Charte nationale de déconcentration administrative, en mobilisant les départements ministériels pour transférer les attributions aux services régionaux. L’audit et l’opérationnalisation des compétences des collectivités territoriales, avec une approche claire et des responsabilités partagées. Le renforcement de la démocratie participative, en impliquant les citoyens et les associations dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques. La corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, en adoptant des mécanismes de gouvernance et de transparence. L’amélioration de l’attractivité territoriale, pour attirer des investissements productifs et promouvoir un développement durable. L’exploration de nouveaux mécanismes de financement, afin de répondre aux besoins croissants des Régions. L’adaptation aux crises et transformations, pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux.

Un appel à l’action pour un développement équilibré et inclusif

Le Souverain a également souligné des priorités spécifiques, telles que la gestion du stress hydrique, l’amélioration des infrastructures de transport et de mobilité, et la transformation numérique des collectivités territoriales. Ces actions sont essentielles pour réduire les disparités régionales et atteindre un développement équilibré.

Enfin, SM le Roi a appelé les participants à dresser un bilan des progrès réalisés et à élaborer une feuille de route claire pour l’étape à venir. Il a exprimé son souhait de voir ces Assises aboutir à des recommandations constructives pour servir les intérêts de la nation et des citoyens.

