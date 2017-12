PARTAGER Région Fès-Meknès : Une feuille de route jusqu’en 2043

Le Conseil de la région Fès-Meknès a adopté, jeudi lors d’une session extraordinaire, son schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT), qui constitue une feuille de route pour le développement de la région pour les 25 prochaines années. Le SRAT est un document stratégique qui renferme une vision de développement régional et une planification du territoire et incarne les choix économiques du développement de la région.

Fruit d’une large concertation entre différents acteurs de la région, qui a débouché sur quelque 642 propositions, le SRAT définit 207 projets ou programmes répartis sur quatre zones, à savoir l’avant-Rif, la zone métropolitaine, le moyen-atlas et le périmètre de Mélouia.

Selon le Schéma, l’identité de la région devra s’articuler autour de deux piliers. Le premier concerne l’industrie agroalimentaire, étant donné ‘’sa forte valeur ajoutée et sa capacité à attirer des capitaux nationaux et internationaux’’. Il s’agit aussi d’un ‘’secteur à forte résilience face aux crises internationales et qui cible aussi bien le marché national qu’international’’.

Le second pilier concerne l’économie de la connaissance. Ce choix stratégique s’explique par le fait que ce secteur constitue un ‘’levier important du développement et un facteur d’attractivité territoriale sur tous les niveaux, outre ses nombreux effets sur le développement et le bien-être’’.

Le schéma régional d’aménagement du territoire détermine dix orientations stratégiques. Elles touchent au renforcement de la justice territoriale de toutes les composantes de la région, la bonne planification des villes, la modernisation des infrastructures et la promotion de la formation et de la recherche.

Ces orientations portent également sur la refondation de l’économie de la région sur la base de nouvelles normes et priorités, l’accroissement de l’attractivité de la région, le développement du monde rural, la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, la promotion du capital immatériel, en tant que levier de développement, et l’amélioration de la gouvernance.

C’est un document ‘’extrêmement important’’, parce que la loi organique le place, aux côtés du plan de développement régional (PDR), en tête des priorités des régions et qui constitue une vision à long terme’’, a indiqué le président du Conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser.

‘’Nous pensons que le SRAT et le PDR nous permettront de placer l’action à la fois de ce conseil et des conseils à venir dans un cadre beaucoup plus clair qu’auparavant’’, a-t-il ajouté, assurant que la population pourrait ressentir ‘’assez rapidement’’ les effets de ces plans.

La Région de Fès-Meknès est une des douze nouvelles régions du Maroc instituées par le découpage territorial de 2015. Elle comprend deux préfectures (Fès et Meknès) et sept provinces (Séfrou, Boulemane, Moulay Yaacoub, Ifrane, El hajeb, Taza et Taounate).

Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, la région de Fès-Meknès compte 4.236.892 habitants. La répartition de la population par préfecture et province montre la dominance du bipôle Fès- Meknès qui concentre 47pc de la population de la Région. La Région, qui ne couvre que 5,6pc de la superficie du Royaume, abrite 13pc de la population nationale.

Un programme de 33,8 MMDH

Le PDR a pour objectifs l’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité économique de la région (78 projets de 14,6 MMDH), l’appui aux secteurs productifs et la promotion de l’emploi (38 projets de 7,7 MMDH), la protection des ressources environnementales et du patrimoine (32 projets de 4,11 MMDH), outre la réduction des disparités territoriales (49 projets de 7,28 MMDH).

Ce projet d’envergure sera financé avec le concours de plusieurs partenaires dont, les collectivités territoriales (3,20 MMDH), la région (7,72 MMDH), les ressources communes de la région (14,24 MMDH) et les ressources communes des collectivités (875 MDH), ainsi que le budget de l’Etat, avec une contribution de l’ordre de 7,77 MMDH.

LNT avec MAP