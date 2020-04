PARTAGER Réfrigérateurs : Samsung lance le nouveau ‘‘Triple Cooling’’

Ce dernier produit est doté d´un convertisseur pouvant passer de congélateur à un réfrigérateur en un clin d´œil. En plus d’être, ce réfrigérateur à quadruple portes dispose de 4 modes de température prédéfinis (fridge, chill, soft freeze, frozen). On passe ainsi d´un type de conservation à un autre. Cette technologie baptisée Flexzone protège les aliments plus longtemps et en préserve les nutriments selon les besoins et au fil des saisons. Grâce à ses refroidisseurs performants qui distribuent l´air de manière indépendante, cet électro-ménager permet d´optimiser la température et l´humidité tout en empêchant le mélange des odeurs. Les aliments restent frais mais conservent également leurs goûts plus longtemps. Le Triple Cooling dispose également d’un distributeur d´eau et de glaçons intégré mais aussi un Compresseur Digital Inverter pour une motorisation à la fois plus puissante et économe, un écran illuminé et un affichage LED bleu. ‘‘Jouant sur tous les tableaux, Samsung ne refuse aucun luxe aux ménages dès lors qu’il s´agit d´améliorer leur confort et d’upgrader leur style de vie. Son nouveau réfrigérateur est là pour le démontrer’’, déclare-t-on auprès du constructeur.

LNT