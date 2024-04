La 13ème édition des Théâtrales propose aux amateurs de théâtre la présentation de la nouvelle comédie intitulée « Redoutables », qui aura lieu le jeudi 18 avril au Studio des Arts Vivants.

Cette pièce, écrite et interprétée par les comédiennes Isabelle Alexis, Sylvie Audcoeur, Juliette Meyniac et Ariane Séguillon, offre un mélange déjanté, survolté et plein de rebondissements.

« Redoutables » vous plonge dans un univers captivant où trois amies comédiennes se retrouvent confrontées à la trahison de leur metteur en scène : le projet de film basé sur leur pièce se réalisera sans leur consentement.

Cette situation met leur amitié à l’épreuve alors qu’elles se retrouvent dans leur loge, chacune luttant pour sa survie artistique.

Sous la direction de Jean-Luc Moreau, les trois comédiennes incarnent avec talent cette satire hilarante, offrant un spectacle à la fois incisif et divertissant.

