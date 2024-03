Pour ce mois sacré de Ramadan, le Mövenpick de la ville ocre s’est mis en mode innovation. En effet, un bel espace a été aménagé dans la pure tradition et décoration de la région d’Al Haouz, notamment les tables, les chaises, les tapis et les tentes. Le tout à ciel ouvert, une grande piscine au milieu et un tableau musical local rappelant ainsi les mille et une nuits à la façon marrakchie.

Pour la rupture du jeûne, là aussi, rien n’a été laissé au hasard avec à la carte un somptueux F’tour en buffet, haut en couleurs et en saveurs, alliant les grands classiques de la table ramadanesque marocaine à une sélection de mets aux saveurs du monde. Derrière, c’est en quelque sorte une expérience plongeant les jeûneurs et autres convives dans l’esprit d’une ville joyeuse et toujours aussi magique et accueillante.

C’est d’ailleurs ce que résume le concept Layali Al Bahja prévu pour les nuits de ce mois de Ramadan au sein de cet hôtel : « Chaque soir, au moment du ftour, Layali Al Bahja débute par un buffet orchestré par le chef Guillaume Blanchard. Cette étape gourmande ouvre la porte à un voyage culturel à travers des expositions qui mettent à l’honneur l’artisanat local, véritable témoignage de l’excellence des métiers d’art marocains. La soirée se poursuit dans des souks à l’ancienne, recréant avec authenticité l’atmosphère des marchés traditionnels. L’expérience s’enrichit avec des contes captivants, narrés sous un ciel étoilé tandis que les mélodies des musiciens viennent parfaire ces escapades ramadanesques », explique-t-on auprès du Mövenpick Mansour Eddahbi, ajoutant que le F’tour de Layali Al Bahja est proposé à un prix compétitif avec la gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans et -50% pour les enfants de moins de 12 ans.

Faisant partie du groupe hôtelier Accor, Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech vit actuellement au rythme de l’innovation tout en préservant son ADN d’établissement hôtelier mythique de la ville. Inauguré en 1989, l’hôtel est en train d’embellir ses espaces et perfectionner davantage ses offres et services. Le changement du nom du fameux ‘‘Palais des Congrès’’ pour devenir le ‘‘Palais des Festivals et des Congrès’’, s’inscrit dans cette dynamique d’aller de l’avant d’un établissement riche en histoire et événements politiques, artistiques et économiques de grande envergure.

H.Z

