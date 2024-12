Vivo Energy Maroc accompagne Souad Mouktadiri, la première pilote marocaine à participer au prestigieux Rallye Dakar, afin de faire rayonner le Maroc à l’international. Cette sixième édition du Rallye Dakar en Arabie Saoudite se tiendra du 3 au 17 janvier prochains.

Pour Souad Mouktadiri, « c’est un honneur pour moi d’être soutenue par Vivo Energy Maroc et la marque Shell dans cette aventure incroyable. Le Rallye Dakar est une compétition extrême qui exige des performances exceptionnelles, et je suis fière de pouvoir compter sur des partenaires de confiance. En tant que première pilote marocaine au Rallye Dakar, je suis déterminée à représenter notre pays et j’espère encourager les femmes à croire toujours plus en elles et à relever les défis ».

Salwa Benslimane, Directrice Marketing de VEM, explique qu’en soutenant Souad Mouktadiri dans cette aventure exceptionnelle pour porter haut les couleurs du Maroc : ‘‘Nous valorisons une athlète talentueuse, et soutenons un symbole de détermination, de courage et de passion, notamment dans des activités où les femmes sont sous-représentées comme les sports mécaniques. Ce partenariat est une illustration parfaite de notre engagement à encourager les femmes qui osent rêver grand et considèrent chaque obstacle est une opportunité de se surpasser’’.

Ce partenariat s’inscrit dans la tradition des collaborations entre Shell et le sport mécanique, à l’image des alliances historiques avec Scuderia Ferrari pour la Formule 1, Ducati pour le MotoGP, ou encore avec Hyundai Motorsport pour le Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Ces alliances permettent de repousser les limites de la performance et de mettre à l’épreuve les technologies Shell dans des environnements extrêmes pour proposer aux conducteurs et aux motards du monde entier des produits particulièrement performants, tels que le carburant Shell V-Power et l’huile Shell Advance.

Pour rappel, en 2023, Vivo Energy Maroc avec la marque Shell avait soutenu Afaf Hamdoune, une motarde ayant parcouru 18 000 km à travers l’Afrique avec le soutien de l’huile moteur Shell Advance. Ces initiatives démontrent la fiabilité et la performance des produits Shell V-Power, Shell Helix et Shell Advance, qui accompagnent ces aventurières sur les routes les plus exigeantes. Elles témoignent de l’engagement de Vivo Energy Maroc à encourager les femmes à exceller dans des disciplines exigeantes et d’être acteur du changement en faveur d’un Maroc qui avance.

Pour rappel, Souad Mouktadiri, pilote de rallye tout-terrain depuis 2008, est forte d’un parcours reconnu, avec notamment plusieurs podiums dans des compétitions internationales jusqu’en 2024. En tant que partenaire principal de Souad Mouktadiri, VEM réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des chances…

H.Z

