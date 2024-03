Prévue du 12 au 27 avril prochain, la 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles va connaître la participation de deux équipages au volant de Dacia Duster. Ces deux équipages représentent les femmes de Renault Group Maroc de Tanger à Casablanca. Le premier équipage, Les Amazones du Maroc, est composé de Hind, 30 ans et Ahlam, 32 ans. Le deuxième équipage, Les Rimes du désert, est composé de Nada, 31 ans et Fatima-Zohra, 29 ans. Ces 4 Gazelles vivront une expérience unique et entreront dans la légende de cette aventure exceptionnelle 100% féminine qui met l’accent sur l’ingéniosité dans un parcours nécessitant la navigation à l’ancienne, avec l’utilisation de cartes et boussoles tout en parcourant le minimum de kilomètres.

Pour rappel, depuis leur inscription au Rallye, Dacia Maroc met en œuvre un dispositif complet de formations, d’équipements exigés par le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc pour permettre à ses Gazelles Dacia de vivre l’aventure dans les meilleures conditions au volant des Dacia Duster 4×4. Le SUV reste le véhicule préféré de cette compétition dans la catégorie Crossover et l’allié incontournable pour rouler sur les terrains difficiles au cœur du Sahara marocain.

Cristina Gutierrez Herrero, l’une des références du monde des rallyes tout-terrain et pilote de Dacia Sandrider sur le Dakar, est la marraine de cette 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc : ‘‘ Cet événement unique en son genre qui met en lumière le talent, le courage et la persévérance résonne particulièrement avec mon expérience personnelle où longtemps j’ai dû faire mes preuves sur un terrain « d’hommes ». Être marraine du Rallye Aicha des Gazelles, c’est non seulement partager ses valeurs de sportivité mais aussi affirmer le pouvoir et la force des femmes, et promouvoir leur présence plus que légitime dans les sports mécaniques’’.

Agée de 32 ans, Cristina a déjà à son actif huit participations au rallye Dakar entre 2017 et 2024. Elle a gagné la coupe du monde des rallyes-raid, catégorie T3 en 2021. En janvier 2024, elle devient la seconde femme à gagner dans une catégorie (Challenger) du Dakar. Cristina intègre l’équipe Dacia officielle en W2RC et participera au Dakar et à l’ensemble du Championnat du monde de Rallye-Raid en 2025. Un exemple qui ne manquera certainement pas d’inspirer les Gazelles.

H.Z

