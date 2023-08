Le groupe hôtelier Radisson continue de se développer au Maroc avec l’ouverture du Radisson Blu Residences à Saïdia, son huitième hôtel dans le pays. Niché au cœur de l’une des destinations balnéaires les plus prisées du nord du Royaume, cet hôtel propose 13 unités modernes avec vue sur la mer Méditerranée. Les clients peuvent profiter de piscines, de la plage « Perle Bleue », du spa et d’un hammam traditionnel marocain, ainsi que deux restaurants « à la carte » qui offrent une cuisine variée. L’hôtel propose également des activités sportives et de loisirs pour adultes et enfants, ainsi que des soirées et de la musique live.

« Nous sommes ravis d’inaugurer le huitième hôtel au Maroc et de poursuivre notre croissance régulière dans ce pays, qui demeure l’un de nos marchés clés en Afrique. Le Radisson Blu Residences Saidia vient parfaitement compléter l’offre de nos deux complexes Radisson Blu existants à Saidia », déclare Tim Cordon, Directeurs des opérations, Middle East & Africa au Radisson Hotel Group.

