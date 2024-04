Rachid Talbi Alami, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été réélu président de la Chambre des représentants pour la période restante de l’actuelle législature lors de la séance plénière marquant l’ouverture de la deuxième session de l’année législative 2023-2024. Représentant la majorité parlementaire, Talbi Alami a obtenu 264 voix sur 324 votes exprimés, contre 23 pour Abdellah Bouanou du Parti justice et développement. 37 votes ont été déclarés nuls.

Cette élection s’inscrit dans le cadre des règles du règlement intérieur de la Chambre, conformément à l’article 62 de la Constitution, prévoyant l’élection du président au début de la législature et à sa troisième année.

Dans son discours, Talbi Alami a remercié les membres de la Chambre pour sa réélection, soulignant l’importance de continuer à travailler ensemble pour le progrès du Maroc sous la direction de SM le Roi Mohammed VI. Il a également mis en avant les enjeux de la session en cours et les priorités législatives à venir, notamment la réforme du Code de la famille, tout en rappelant l’importance de l’unité et de la mobilisation nationale face aux défis géopolitiques et économiques actuels.

LNT

Partagez cet article :