Rachid Idrissi Kaitouni réélu à la présidence de la Fédération de l’Energie

La Fédération de l’Energie, a tenu, le 18 avril 2019, son Assemblée Générale Ordinaire Eléctive au siège de la CGEM. Après avoir approuvé le rapport moral et le rapport financier de l’exercice 2018, les membres de la Fédération ont réélu à l’unanimité, M. Rachid IDRISSI KAITOUNI à la présidence de la Fédération de l’Energie pour un nouveau mandat de 3 années portant sur la période 2019-2022.

A propos de la Fédération de l’Energie

La Fédération de l’Energie du Maroc est la représentante et la porte- parole des entreprises et organismes opérant dans le secteur de l’énergie au Maroc. Elle se positionne comme l’interlocuteur privilégié du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durale, dans l’élaboration de la politique générale de Développement du Secteur de l’énergie au Maroc en étant une force de proposition et de concertation au débat National et International sur l’énergie, La Fédération de l’Energie

fait partie des Fédérations de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

LNT avec CdP