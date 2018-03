PARTAGER Rabbah : Dakhla consacrée en tant que point de rencontre international

La ville de Dakhla, qui abrite le forum Crans Montana pour la 4e année consécutive, est en passe de se consacrer en tant que point de rencontre international et africain, eu égard à sa position stratégique et aux grands chantiers qui y sont lancés, a affirmé vendredi soir le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah.

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux de ce forum, organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, du 15 au 20 courant, le ministre a mis en avant l’importance de cette grande messe internationale en tant qu’espace pour le dialogue et le débat libre entre les différents acteurs sur le plan africain, relevant que le Maroc ne parle pas de gagnant-gagnant dans le domaine commercial mais plutôt de gagnant-gagnant sur le plan stratégique en ce qui concerne la sécurité, la prospérité et la mise en place d’un climat propice au développement africain, ce qui dépasse largement les gains économiques et commerciaux.

Le Maroc donne l’exemple en soulignant son attachement à son appartenance africaine non seulement à travers les discours et les institutions, mais aussi par le biais de projets qui renforcent la coopération sud-sud dans le continent, a ajouté M. Rabbah, précisant que la solution de certains problèmes politiques dont pâtissent certains pays africains passe par des projets économiques aux retombées bénéfiques sur les pays de l’Afrique.

Par ailleurs, le ministre a rappelé le programme intégré et global de développement des provinces du Sud auxquels des Fonds de l’ordre de 7 milliards de dirhams ont été alloués dans sa première phase en ce qui concerne les infrastructures comme les routes, les ports, les aéroports et la logistique, l’agriculture, la pêche maritime, le tourisme et le développement des villes.

M. Rabbah faisait partie de la délégation gouvernementale, conduite par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, qui a pris part à l’ouverture vendredi matin dans la perle du sud du forum Crans Montana.

LNT avec MAP