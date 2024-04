La Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) annonce dans un communiqué de presse la tenue de la seconde édition du forum international de la chimie, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI. Cet événement se déroulera à Rabat les 15 et 16 mai 2024, et bénéficiera de la collaboration du Ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Cette édition sera particulièrement centrée sur le secteur des batteries à hautes performances, et a pour objectif de rassembler toutes les entités impliquées dans l’industrie chimique. Elle se veut représenter une opportunité précieuse pour le dialogue, la collaboration et le développement sectoriel.

Face à une demande globale croissante pour les voitures électriques, et fort de ses projets en développement ainsi que de ses ressources considérables en phosphate et cobalt, le Maroc est sur le point de s’établir comme un leader majeur dans la fabrication de batteries lithium-ion à hautes performances pour l’automobile.

Ce forum cherchera à forger des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux de premier ordre, afin de promouvoir la création d’un écosystème spécialisé dans les batteries à hautes performances sur le sol marocain. Cette initiative doit marquer le début d’une nouvelle ère pour l’industrie chimique et positionne le Royaume comme un centre mondial majeur dans ce domaine, selon les organisateurs.

Le programme du forum comprendra la participation de nombreuses personnalités du gouvernement et du secteur des affaires lors de la session plénière officielle. D’autres sessions incluront des keynotes et des tables rondes qui aborderont divers sujets tels que le marché mondial des batteries à hautes performances, le positionnement stratégique du Maroc en tant que pivot pour les investissements industriels et force motrice de l’industrie chimique en Afrique, les mesures incitatives pour soutenir l’écosystème des batteries à hautes performances dans le Royaume, ainsi que les enjeux liés au capital humain dans ce secteur.

Un espace dénommé village de la chimie sera également aménagé pour accueillir les leaders de l’industrie chimique, tant nationaux qu’internationaux, dans un cadre exposé spécialement conçu pour l’occasion.

LNT

