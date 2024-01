Rabat a accueilli, cette semaine, un dialogue international, visant à explorer les moyens par lesquels les nations africaines peuvent intensifier leur coopération pour éradiquer la pollution plastique.

L’événement, soutenu par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et initié par le projet Switch to Circular Economy Value Chains (SWITCH2CE), l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (ACEA), et la COVAD, en collaboration avec les ministères marocains du Commerce et de l’Industrie, et de la Transition Énergétique et du Développement Durable, s’est concentré sur l’établissement d’une norme panafricaine pour le PET recyclé.

La demande croissante de plastique en Afrique affecte le climat, la biodiversité et génère une pollution significative. Seulement 6 % des déchets plastiques sont recyclés sur le continent, mettant en exergue l’urgence de réduire la production de plastique neuf. Les représentants du Maroc, du Ghana, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de l’Europe lors de ce dialogue, ont souligné l’importance de mesures régionales et mondiales ambitieuses pour résoudre la problématique de la pollution plastique.

Les experts ont exprimé leurs préoccupations concernant les réglementations insuffisantes pour le PET recyclé en contact avec les aliments en Afrique. Il est à préciser que certains pays, tels que l’Afrique du Sud et le Nigeria, ont déjà initié leurs normes, tandis que le Ghana et le Maroc travaillent à les améliorer. À l’échelle continentale, l’Organisation africaine de normalisation prévoit de lancer une norme pour le PET recyclé en contact alimentaire, une étape cruciale pour réglementer l’utilisation alimentaire des matériaux recyclés en Afrique.

Le dialogue a été salué comme une étape significative dans la voie de l’Afrique vers la durabilité. Les conclusions de l’événement auront un impact majeur sur les négociations du Comité international de négociation dédié à la fin de la pollution plastique et alimenteront un rapport conjoint de Chatham House et de l’ACEA sur une norme panafricaine pour le PET recyclé, attendu cette année.

