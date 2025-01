Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a inauguré ce vendredi le centre de santé urbain « El Wahda » à Rabat, ainsi que six autres centres répartis dans les préfectures et provinces de Rabat, Skhirat-Témara, Sidi Kacem et Sidi Slimane. Cet événement s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant une réforme profonde et globale du système de santé pour accompagner la généralisation de la couverture sociale et sanitaire au Maroc.

Les nouveaux centres comprennent deux établissements de premier niveau à Rabat (« El Wahda » et « Inbiat »), deux à Skhirat-Témara (« Nasr » et « Ouelad Zair »), un centre de santé rural de deuxième niveau à Sidi Kacem (« Dar Guedari ») et deux dispensaires ruraux à Sidi Slimane (« Chraouta » et « Touirsa »).

Selon la directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale, Noria Saidi, ces établissements offrent une prise en charge intégrée de maladies chroniques, des prestations de prévention, de vaccination et de sensibilisation, y compris en santé mentale. Dotés d’équipements modernes et d’un personnel médical qualifié, ils viennent renforcer l’offre de soins dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

La mise en service de ces centres s’inscrit dans la vision royale visant à promouvoir un secteur de santé national répondant aux besoins croissants de la population. En complément, elle s’intègre à un plan national de réhabilitation et d’équipement de 1.400 centres de santé à travers le Royaume.

Ces nouveaux établissements bénéficieront à environ 117.000 habitants de la région, offrant des services variés tels que les consultations générales, le suivi de la santé maternelle et infantile, la gestion des maladies chroniques, ainsi que des soins infirmiers et des programmes éducatifs en santé. Un système d’information intégré permettra une gestion optimale des patients grâce à des dossiers médicaux électroniques accessibles régionalement et nationalement.

LNT

