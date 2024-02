L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra table sur l’adhésion de 354 établissements d’enseignement au projet « Écoles pionnières » au titre de l’année scolaire 2024-2025, avec 206 mille élèves bénéficiaires, a affirmé, mardi à Rabat, le directeur des ressources humaines et de la formation des cadres au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, chargé de la gestion de l’AREF Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour.

Lors d’une rencontre régionale organisée par l’Académie dans le sillage de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026, M. Aderdour a indiqué que l’Académie envisage, dans ce cadre, la formation de 88 inspecteurs pédagogiques, ainsi que la formation et la formation certifiante de 6.500 enseignants en ce qui concerne l’approche de « l’enseignement explicite ».

Dans une déclaration à la presse, M. Aderdour a précisé que le projet « Écoles pionnières » mené dans le cycle de l’enseignement primaire vise une transformation globale des performances des établissements d’enseignement concernés, grâce à l’implication volontaire de l’équipe pédagogique et la mise à disposition des ressources matérielles, pédagogiques et numériques nécessaires à la réussite des élèves. Ce projet, a-t-il expliqué, vise à jeter les fondements d’une école de qualité selon une approche participative qui répond aux attentes des élèves, de leurs familles et des cadres pédagogiques, en améliorant la qualité de l’apprentissage de base, en développant les compétences des élèves et en minimisant l’abandon scolaire.

En outre, M. Aderdour a fait savoir que l’année scolaire en cours a vu l’adhésion de 104 établissements d’enseignement audit projet, soit 59.633 élèves bénéficiaires, la formation et la formation certifiante de 1.816 enseignants et la formation de 26 inspecteurs pédagogiques, soulignant que la qualité des apprentissages fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi réguliers. Dans une déclaration similaire, le directeur de l’école primaire Almouwahidine relevant de la direction provinciale de Skhirat-Témara, Ahmed Yassin, a indiqué que par son adhésion au projet « Écoles pionnières » au titre de la prochaine année scolaire, cet établissement entend contribuer à la réussite de cette expérience, notant qu’à en juger par les expériences d’autres écoles, cette approche a démontré son impact positif sur le processus d’apprentissage. De son côté, le directeur de l’école primaire Almasjid relevant de la même direction, Mustapha Halyadane, a affirmé que grâce au projet « Écoles pionnières », les élèves ont pu acquérir des connaissances solides selon une approche pédagogique efficace qui fournit au professeur et à l’élève tous les outils de travail, soulignant que la méthode de l’enseignement au bon niveau (TaRL) a permis de combler les lacunes enregistrées et de construire les apprentissages de base. Le projet « Écoles pionnières », lancé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports au niveau de l’école primaire publique durant l’année scolaire 2023/2024, vise une transformation globale de la performance des établissements qui repose sur l’engagement volontaire de l’équipe pédagogique et la mise à disposition de ressources pédagogiques, numériques et matérielles au service de la réussite des élèves.

Un dispositif de formation certifiante et d’accompagnement de proximité est également mis en place pour aider les enseignants à adopter des pratiques efficaces en classe.

LNT avec MAP

