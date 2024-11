Les travaux du premier Forum parlementaire annuel pour l’égalité et la parité se sont ouverts vendredi à la Chambre des représentants sous le thème « Le Parlement, levier essentiel pour l’égalité et la parité ».

La séance d’ouverture de cet événement, placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Ont également pris part à cette rencontre la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, et le directeur régional d’ONU Femmes pour les pays arabes, Moez Doraid.

Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Chambre des représentants pour la mise en œuvre des Hautes orientations Royales et des dispositions constitutionnelles et légales relatives à la promotion des droits des femmes, et dans le cadre de l’engagement de la Chambre et de l’ensemble de ses composantes dans l’effort national visant à promouvoir les droits des femmes.

Le Forum vise à institutionnaliser le débat parlementaire sur l’égalité et la parité, à encourager le dialogue public entre le Parlement et toutes les parties concernées, ainsi qu’à échanger les expériences, les savoir-faire et les meilleures pratiques en matière d’égalité et de parité.

De même, ce conclave a pour objectifs de passer en revue les acquis et les défis du Royaume en matière d’égalité et de parité, de proposer des pistes de travail parlementaire à même d’accélérer la cadence pour atteindre l’égalité entre les sexes au Maroc et de contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale de développement durable 2030.

Il sera, en outre, l’occasion d’ouvrir un débat sur l’évaluation des progrès réalisés en matière de mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle le Maroc a adhéré en 1993.

Cette rencontre parlementaire a connu la participation des membres du groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité à la Chambre des représentants, de parlementaires marocains et de représentants de parlements amis, d’associations de la société civile et d’experts. Le Forum mettra en lumière les expériences comparées et les meilleures pratiques en matière d’égalité et de parité, à travers deux axes principaux portant sur « L’autonomisation des femmes et le renforcement de leur participation à la vie publique » et « Les politiques publiques sociales: l’égalité et la parité comme objectifs ».

LNT avec Map

Partagez cet article :