Le projet « Bridging Italy and Morocco » a été lancé pour célébrer et renforcer les liens culturels, historiques et artistiques entre l’Italie et le Maroc. Cette initiative s’articule autour de divers événements et activités destinés à explorer et mettre en lumière les richesses partagées de nos patrimoines respectifs. La cérémonie d’ouverture sera marquée par des discours de dignitaires de haut niveau et une présentation spéciale de l’artiste photographe italienne Stephanie Falcione, dont le travail capture magnifiquement l’essence des cultures entrelacées des deux pays.

L’exposition « Bringing Morocco and Italy Together » marque la cérémonie d’ouverture du Forum Culturel de Dialogue Maroco-Italien. Cette initiative vise à renforcer les liens culturels entre les deux pays et à promouvoir la compréhension interculturelle. Promettant d’être une célébration de la diversité culturelle et de l’excellence artistique, l’exposition réunira des invités de renom et des participants venus d’Italie et du Maroc. Les participants sont invités à une soirée inoubliable, explorant l’harmonie résonnante et les parallèles frappants entre ces deux cultures riches et historiques.

Le Maroc et l’Italie partagent une longue histoire d’échanges culturels, particulièrement avec la région de la Sicile. Depuis l’Antiquité, des civilisations comme les Phéniciens, les Carthaginois, les Arabes et les Normands ont laissé leur empreinte sur ces deux régions, façonnant leur art, leur architecture, leur cuisine et leurs traditions. Malgré la distance géographique, le Maroc et la Sicile présentent des similitudes linguistiques, artistiques et culinaires reflétant leur passé interconnecté.

Le Forum de Dialogue Culturel Maroco-Italien est une initiative originale permettant de constituer un réseau favorable à la diffusion des cultures étrangères auprès des jeunes Marocains et Européens. À travers cette initiative, les différentes parties prenantes marocaines et étrangères apportent leur expertise pour promouvoir les valeurs, encourager les débats d’idées, favoriser les jumelages entre cultures et faciliter le transfert de savoir-faire.

Cette initiative promet de renforcer les liens culturels et historiques entre l’Italie et le Maroc, tout en offrant une plateforme d’échange et de découverte pour les jeunes des deux nations.

