Les Deuxièmes Assises des Industries Culturelles et Créatives (ICC), organisées à Rabat les 2 et 3 octobre, se présentent comme un événement clé pour le développement du secteur culturel marocain. Cinq ans après leur première édition, ces Assises visent à faire de la culture un moteur de croissance économique et d’épanouissement pour la jeunesse. En partenariat avec la Fédération des ICC de la CGEM, le Ministère de la Jeunesse et de la Culture, et soutenues par l’Union Européenne, ces rencontres rassemblent des professionnels du monde entier, allant des entrepreneurs aux artistes, afin d’échanger sur l’avenir des ICC.

Durant deux jours, les participants discuteront des défis et des opportunités liés aux ICC, notamment à travers des panels sur les partenariats public-privé, les modes de financement innovants, la valorisation du patrimoine et l’impact de l’intelligence artificielle. Ces discussions visent à explorer les meilleures pratiques pour renforcer le secteur, tout en s’adaptant aux évolutions technologiques et économiques.

Les intervenants de renom, venant de divers horizons, partageront leurs parcours et leurs visions pour faire des ICC un levier de croissance pour le Maroc. L’objectif est clair : positionner le pays comme un acteur incontournable des industries culturelles et créatives, aussi bien à l’échelle régionale que continentale. Le Maroc, riche de son patrimoine et de sa jeunesse talentueuse, veut ainsi se projetter comme un modèle en matière de culture et de créativité.

En marge des Assises, une exposition intitulée « Enracinés dans, mais pas limités par » aura lieu les 2 et 3 octobre. Elle rassemblera douze artistes du Maroc et d’Afrique, mettant en avant une vision artistique à la fois ancrée dans les traditions millénaires africaines, tout en étant ouverte aux influences contemporaines mondiales.

LNT avec CdP

Partagez cet article :