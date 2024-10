Du 20 au 23 novembre 2024, Rabat accueillera la 11ème édition de Visa For Music, le premier festival et marché international des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient.

Après une édition précédente réussie, rassemblant plus de 20 000 festivaliers et 1 200 professionnels de 80 pays, l’événement s’annonce prometteur pour 2024. Cette réussite repose sur une collaboration étroite avec le ministère de la Culture, la Région Rabat-Salé-Kénitra, le Bureau Marocain du Droit d’Auteur, la structure d’ingénierie culturelle ANYA, la Fondation Hiba et divers partenaires publics et privés.

Près de 60 artistes issus de 35 pays seront présentés, choisis par un jury sur plus de 1 000 candidatures. Un espace sera également dédié aux artistes d’Amérique Latine et des Caraïbes, enrichissant ainsi la diversité musicale de l’événement.

Le festival mettra en avant des talents tels que Benny Adam, Dj Omary, Rocky Dawuni, et Didier Awadi, parmi d’autres.

Le Forum VFM 2024 proposera des conférences sur les enjeux de l’industrie musicale, des masterclasses et des ateliers pour jeunes artistes. Le Salon Professionnel, au Théâtre Mohammed V, accueillera une cinquantaine de professionnels de divers pays.

Visa For Music a également prévu de nombreuses surprises, notamment de nouvelles animations pour la parade traditionnelle, l’annonce de nouveaux lieux pour les showcases, et des moments de réseautage originaux.

