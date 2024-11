QNET, entreprise spécialisée dans le bien-être et le style de vie, fait son entrée dans l’horlogerie de luxe avec la Bernhard H. Mayer Wave Rider. Ce chronomètre suisse, certifié par le Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC), est disponible en édition limitée à seulement 599 exemplaires. Il allie précision et durabilité, redéfinissant les standards de la haute horlogerie.

La Wave Rider est équipée du mouvement automatique suisse Sellita SW300, assurant une précision journalière entre -4 et +6 secondes, un niveau d’exactitude atteint par moins de 6 % des montres suisses. Son design robuste et son étanchéité jusqu’à 50 ATM en font une pièce d’exception. Les amateurs apprécieront son boîtier en acier inoxydable brossé, sa lunette en céramique noire et ses index en Super-LumiNova pour une lisibilité accrue.

« La Wave Rider incarne l’apogée de l’horlogerie suisse », affirme Trevor Kuna, Directeur Marketing de QNET. « Il ne s’agit pas simplement d’une montre, mais d’un symbole audacieux pour ceux qui exigent le meilleur dans tous les aspects de leur vie ».

Numérotée individuellement et accessible à un prix compétitif, la Wave Rider se distingue comme un investissement unique, idéal pour les fêtes de fin d’année. Plus d’informations sur le site www.qnet.net.

