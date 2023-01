Qnet, spécialiste de la vente directe E-Commerce, annonce toute une série d’initiatives pour commémorer les célébrations cette année de son 25e anniversaire. La société a déclaré qu’elle envisageait une croissance accrue dans la région MENA en 2023, en phase avec l’engagement de l’entreprise à continuer dans la voie du succès pour sa 25ème année d’activité.

Depuis sa fondation en 1998, Qnet s’est consacré à aider les individus à lancer leurs propres activités et à réaliser leur autosuffisance financière. La société a connu une croissance exponentielle au fil des ans et a établi une forte présence dans plus de 100 pays à travers le monde.

Mr. Hussam Eldin Elmilliegi, directeur général-adjoint régional pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord chez Qnet, a déclaré : « Nous sommes très fiers de tout le chemin que nous avons parcouru depuis la création de Qnet. Nous nous sommes établis comme leader dans l’industrie de la vente directe, et nous avons aidé à habiliter des millions d’entrepreneurs à travers le globe à poursuivre l’indépendance et la liberté économique ».

Qnet indique que ses trois marchés majeurs dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) sont le Maroc, L’Égypte et les Émirats Arabes Unis. La société signale également que son premier objectif pour 2023 consiste à étendre sa portée dans la région MENA.

Partagez cet article :