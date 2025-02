L’entreprise QN Maroc a ouvert son nouveau siège sur le boulevard Moulay Rachid à Casablanca. Cette expansion reflète son désir de renforcer sa présence sur le marché marocain, à un moment où l’économie du pays est en transformation, explique-t-on auprès de la marque.

QN Maroc, qui adopte un modèle de vente directe, propose des produits destinés à favoriser l’indépendance entrepreneuriale. Son objectif est de permettre à ses distributeurs de développer leur activité dans un environnement économique en mutation. L’entreprise s’engage à respecter les normes marocaines et a organisé ses opérations pour être en conformité avec les exigences réglementaires. Elle assure également une transparence dans ses activités et propose un accompagnement à ses clients et distributeurs.

Trevor Kuna, PDG de QNET, a souligné que cette inauguration était un moment clé pour l’entreprise, en soulignant son engagement envers le marché marocain ainsi que sa volonté de soutenir le développement durable et l’entrepreneuriat local. Il a ajouté que le Maroc représente un marché porteur, avec un intérêt croissant pour la vente directe, notamment parmi les jeunes et les femmes souhaitant devenir financièrement indépendants.

De son côté, Imed Khalifa, Directeur Général de QN Maroc, a évoqué la dimension humaine de cette initiative, précisant que l’entreprise souhaite fournir aux entrepreneurs marocains les outils, la formation et les ressources nécessaires pour développer leurs projets.

Le Maroc est devenu un marché stratégique pour les startups, qui connaissent une forte croissance. Le nombre d’entreprises innovantes est passé de huit en 2016 à 101 en 2022, avec une progression annuelle moyenne de 60 %. Le nouveau siège de QN Maroc se positionne ainsi comme un centre d’accélération, offrant des outils numériques et des programmes de formation pour soutenir les entrepreneurs.

L’entreprise mène également des actions de responsabilité sociale, notamment en soutenant SOS Villages d’Enfants Maroc et en participant aux efforts de secours après le séisme d’Al Haouz. Elle a aussi mis en place des programmes en faveur du développement durable, comme le programme « 1 OMNI Watch vendue = 1 arbre planté ».

« La croissance ne prend tout son sens que lorsqu’elle profite à la société », insiste Imed Khalifa. « Notre engagement dépasse le strict cadre économique : nous avons à cœur d’avoir un impact positif sur les communautés locales et de promouvoir des pratiques durables ».

