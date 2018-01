PARTAGER Le puissant discours d’Oprah Winfrey aux Golden Globes

Oprah Winfrey, immense célébrité aux Etats-Unis, a été la première femme noire à recevoir le prestigieux prix Cecil B. De Mille pour l’ensemble de sa carrière. Elle a profité de l’occasion pour prononcer un discours fort en écho aux scandales qui ont secoué Hollywood cette année. «Je suis particulièrement fière et inspirée par toutes les femmes qui se sont senties assez fortes pour prendre la parole et partager leurs témoignages. Chacun de nous dans cette pièce est célèbre grâce aux histoires qu’il ou elle raconte. Cette année, nous sommes devenues l’histoire. Et ce n’est pas juste une histoire qui affecte le show-business. C’en est une qui transcende n’importe quels culture, pays, race, religion, politique et lieu de travail», a-t-elle notamment déclaré.