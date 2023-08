Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a effectué, mercredi, une visite de terrain à plusieurs projets routiers et hydrauliques dans la province de Larache.

Lors de cette visite, le ministre s’est arrêté sur l’état d’avancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route provinciale 4702 reliant Dar Louis et Ayacha, avec une déviation de la route submergée par la retenue du barrage Kharroub.

Ce projet vise à améliorer la liaison routière entre les communes d’Ayacha et de Beni Arous, à travers l’élargissement et le renforcement de la route sur une largeur de 6 mètres.

Cette visite a permis également de prendre connaissance de l’état d’avancement du projet d’assainissement liquide du centre de Khmis Beni Arous, qui porte sur la réalisation d’un réseau de collecte des eaux usées d’une longueur de 7,7 km, ainsi que la construction d’ouvrages secondaires, l’installation de canaux de liaison et la construction d’une station de pompage, outre l’installation de canaux sur une distance de 1,2 Km, la construction d’une station d’épuration des eaux usées, la réalisation du réseau électrique, et la mise en place des équipements et engins d’exploitation. M. Baraka a également effectué une visite au barrage de Kharroub, au cours de laquelle il s’est arrêté sur tous les projets réalisés. Il s’agit de la construction de la route secondaire de la retenue du barrage de Kharroub sur une longueur de 5,2 km, afin de relier la commune de Kharoub et la route provinciale 4702, et d’améliorer l’accès aux douars voisins, en plus d’assurer le transfert des lignes électriques et des canaux d’eau potable.

A la commune de Beni Arous dans la province de Larache, le ministre a donné le coup d’envoi de la réalisation d’un forage d’exploration d’eau, au profit d’un certain nombre de douars, à savoir Tardan, Afarnou Oulya et soufla, Tamezguida, Ain Hbar et Beghoura, dans le cadre d’un projet de réalisation de 90 forages d’exploration et 40 forages d’exploitation en milieu rural dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

M. Baraka s’est également informé du bilan du programme d’action de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL) au titre de l’année 2022, avec une enveloppe budgétaire d’environ 0,7 million de dirhams, portant sur la réalisation de 9 forages d’exploration au profit de 9 douars relevant de la province, en plus d’examiner le programme d’action de l’Agence pour l’année 2023, afin de mobiliser des ressources en eau souterraines supplémentaires, à travers la réalisation de forages d’exploration dans la province de Larache.

Il a, en outre, pris connaissance de l’état d’avancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route provinciale 4704 reliant la route provinciale 4702 et le centre de Moulay Abdessalam Ben mchich, afin de promouvoir l’attractivité du centre de Moulay Abdessalam Ben Mchich en tant que destination religieuse et touristique, ce qui contribuera à améliorer les conditions de vie de la population locale.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a souligné que ces projets hydraulique et routiers revêtent une importance particulière et s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations royales qui appellent à accorder une attention particulière aux aspirations de la population du monde rural et à lui assurer les conditions de vie décentes, notant que ces projets structurants visent à accompagner le développement que connait la province de Larache à plusieurs niveaux, à renforcer les infrastructures de base, à protéger et valoriser les ressources en eau de la province et à rationaliser leur utilisation.

Le ministre a affirmé que ces projets ont un impact important sur l’économie de la région, puisqu’ils permettront de faciliter l’accès des habitants des villages concernés aux services administratifs, sanitaires et sociaux.

Cette visite a été marquée par la signature d’une convention de partenariat multipartite au siège de la province de Larache pour la réalisation d’un projet d’assainissement liquide.

Cet accord, signé entre le ministère de l’Equipement et de l’eau, le ministère de l’Intérieur, la commune de Larache et la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité, s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement liquide et de réutilisation des eaux usées traitées.

LNT avec MAP

