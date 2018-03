PARTAGER Province de Chtouka Aït-Baha: 9 morts et 6 blessés dans un accident de la route

Neuf personnes ont trouvé la mort, alors que six autres ont été blessées à différents degrés dans un accident de la route survenu jeudi vers 7h du matin sur la route provinciale reliant les communes de Biougra et d’Aït Amira au niveau du Douar Rjila, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province de Chtouka Aït-Baha. Cet accident est dû à une collision entre une camionnette de transport d’ouvriers agricoles et un car de transport de passagers, a précisé la même source.

Les autorités locales ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires, ajoute-t-on, faisant savoir que les blessés ont été transportés à l’Hôpital provincial de Chtouka Aït-Baha pour recevoir les soins nécessaires.

Ainsi, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de cet accident.

LNT avec Map