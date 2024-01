Mercredi dernier, une réunion axée sur l’évaluation de la situation hydrique de la province d’Azilal et les stratégies de prévention de la pénurie d’eau a eu lieu à Azilal, sous la direction de M’hamed Atfaoui, gouverneur de la province. Cette initiative s’aligne avec les directives du Royaume pour combattre le stress hydrique, conformément aux Hautes Instructions Royales, et fait suite à l’application de la circulaire du ministre de l’Intérieur datée du 26 décembre 2023, adressée aux Walis et gouverneurs des provinces et préfectures.

Au cours de la réunion, M. Atfaoui a souligné les efforts considérables déployés dans la province pour garantir un approvisionnement continu en eau potable, avec une couverture atteignant 80% grâce à plus de 400 projets représentant un investissement d’un milliard de DH ces dernières années. Il a évoqué la mobilisation générale du Royaume face à la crise hydrique due à la diminution des ressources en eau et aux sécheresses successives, mettant en lumière la situation alarmante du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia, dont le taux de remplissage ne dépasse pas 4.35%.

Pour remédier à cette situation, diverses mesures à court terme ont été mises en œuvre, incluant la programmation de 32 projets pour un budget de 141 MDH et la construction de deux barrages pour 38 MDH. M. Atfaoui a également mentionné la mise en place d’un programme de distribution d’eau potable via des camions citernes dans 100 douars et la signature de conventions de partenariat pour des projets d’eau potable de 2023 à 2025, totalisant 100 MDH.

Le gouverneur a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs de rester vigilants et de s’aligner sur les directives du ministre de l’Intérieur, soulignant l’importance d’accélérer la réalisation des projets du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027, ainsi que ceux visant à renforcer l’approvisionnement en eau dans les zones montagneuses et rurales.

Lors de cette réunion, où étaient présents les agents d’autorité, les présidents des collectivités territoriales, les chefs de services déconcentrés et divers responsables, Salaheddine Dahbi, directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia, a présenté un état des lieux marqué par un déficit pluviométrique et une baisse des réserves des principaux barrages de la région.

La circulaire du 26 décembre 2023 inclut plusieurs mesures pratiques pour faire face à la pénurie d’eau, comme l’organisation de réunions mensuelles avec les distributeurs d’eau pour cartographier la consommation par quartier, la lutte contre le gaspillage de l’eau, la maintenance des réseaux de distribution, la sanction des fraudes, ainsi que l’interdiction totale d’utiliser l’eau pour arroser les espaces verts, nettoyer les espaces publics, remplir les piscines plus d’une fois par an, et pour l’irrigation des cultures gourmandes en eau.

LNT

