Le 4 décembre 2024, la Banque mondiale a approuvé un financement de 70 millions de dollars pour appuyer la mise en place d’un système de protection sociale renforcé au Maroc. Ce projet, intitulé « Deuxième projet d’identification et de ciblage pour la protection sociale », vise à consolider les avancées réalisées dans le cadre des réformes en cours, notamment la création du Registre national de la population (RNP) et du Registre social unifié (RSU).

Rappelons qu’en 2018, une réforme visant à harmoniser et moderniser le système de protection sociale au Maroc a été lancée. Elle a conduit à l’instauration du RNP et du RSU, deux outils destinés à assurer un meilleur ciblage des bénéficiaires des programmes sociaux. Ces initiatives ont été renforcées par des décrets et des lois dédiés, ainsi que par la création de l’Agence nationale du registre.

La crise de la COVID-19 a accéléré ces efforts, menant à des changements tels que le remplacement de l’assurance maladie RAMED par AMO-TADAMON et le lancement, en 2023, d’un programme de prestations sociales directes couvrant plus de la moitié de la population marocaine. Le RSU est aujourd’hui l’interface principale pour l’accès aux programmes sociaux, facilitant la mise en œuvre des interventions.

Le financement approuvé par la Banque mondiale s’articule autour de trois axes principaux :

Renforcement du RNP et du RSU : L’extension de la couverture aux zones rurales et reculées figure parmi les priorités. L’objectif est de simplifier l’identification et l’authentification des bénéficiaires pour les différents programmes sociaux. Amélioration de la gestion de projet et des capacités : Le projet inclut un volet de renforcement des compétences et de suivi-évaluation afin d’assurer une gestion efficace et transparente. Optimisation des processus : Les efforts se concentreront sur la simplification des démarches administratives et la numérisation des services pour élargir l’accès aux prestations sociales.

L’initiative vise à améliorer l’efficacité des programmes de protection sociale et à les rendre plus accessibles. Elle prévoit de toucher au moins cinq programmes d’ici la fin de 2024 et huit d’ici 2028. En intégrant les technologies numériques, elle devrait également renforcer la capacité du système à répondre aux défis socioéconomiques, y compris ceux liés au changement climatique.

Selon Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale : « La numérisation des systèmes de protection sociale améliore le ciblage des bénéficiaires et garantit un accès élargi aux services sociaux pour les populations les plus vulnérables. »

