PARTAGER Protection des consommateurs: 11.034 opérations de contrôle menées depuis le début de Ramadan

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a indiqué, jeudi à Rabat, que 11.034 opérations de contrôle ont été menées et 344 procès-verbaux de contraventions relatives à la protection des consommateurs ont été établis au cours des huit premiers jours du mois de Ramadan.

Dans un exposé sur la situation de l’approvisionnement et le bilan des opérations de contrôle au niveau du territoire national, présenté lors du Conseil du gouvernement, M. Boutayeb a également fait état de l’établissement de 108 procès-verbaux pour infractions à l’interdiction des sacs en plastique et de la saisie de 60 tonnes de denrées stockés ou exposés à la vente et 667 kg de sacs en plastique, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil du gouvernement.

Et d’ajouter qu’au cours de cette année les préparatifs du gouvernement ont commencé tôt, avec l’adoption d’une démarche proactive en vue d’évaluer l’approvisionnement des marchés au niveau national et contrôler les prix.

M. Boutayeb a en outre assuré que l’approvisionnement était suffisant, qu’aucune pénurie n’a été enregistrée au cours du mois du Ramadan et que les prix étaient généralement stables avec des hausses ou des baisses conjoncturelles touchant un certain nombre de produits, mettant l’accent sur l’action proactive et la grande coordination entre les différents services concernés aux niveaux central et provincial, ainsi que la vaste mobilisation de l’ensemble des organes de contrôle.

L’exposé, selon M. El Khalfi, a aussi fait état de l’adoption d’une approche proactive pour évaluer l’approvisionnement des marchés afin d’anticiper toute pénurie, étant donné que les préparatifs ont commencé un mois et demi avant l’avènement du mois du ramadan.

Il s’agit également de la réactivation du numéro national 5757 dédié à la réception des réclamations et des observations des consommateurs et de la création d’une commission centrale conjointe chargée du suivi de la situation des marchés et des opérations de contrôle, a ajouté M. Boutayeb.

Le ministre a dans ce sens mis l’accent sur les Hautes Orientations Royales relatives au contrôle, lesquelles ont appelé à « faire preuve de vigilance et de fermeté » pour faire face aux spéculateurs par la force de la loi, l’autorité de la justice indépendante et les mécanismes de contrôle et de reddition des comptes.

En ce qui concerne les opérations de contrôle, le ministre a indiqué que des commissions provinciales mixtes travaillant sous la supervision des walis et des gouverneurs des préfectures et provinces du Royaume ont été créées, conformément à une méthodologie garantissant la continuité, le ciblage et la couverture complète.

M. Boutayeb a également présenté un bilan des interventions sur le terrain des commissions de contrôle mixtes, précisant que depuis le début du mois d’avril plus de 16.000 opérations ont été menées, alors que 292 procès-verbaux pour infractions en matière de protection des consommateurs et du contrôle des prix ont été établis.

Il a poursuivi que 233 procès-verbaux pour infractions à la loi interdisant les sacs en plastique ont été établis et 100 tonnes de denrées impropres à la consommation ont été saisies, rappelant qu’en 2018, il a été procédé au contrôle de 189.000 points de vente, à l’établissement de 3.689 procès-verbaux, à la destruction de 1.754 tonnes de produits périmés et à la saisie de 259 tonnes de sacs en plastique.

S’agissant du renforcement des mécanismes de communication avec les citoyens et l’interaction avec leurs plaintes et observations par le biais du numéro national 5757, le ministre a indiqué qu’au cours des huit premiers jours du mois sacré, 1.073 appels ont été reçus, dont 55% liés à la protection des consommateurs, soulignant la nécessité d’encourager les consommateurs à utiliser cette ligne et de renforcer le rôle des associations de défense des consommateurs.

LNT avec Map