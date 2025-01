Le programme de migration circulaire « Wafira » illustre l’excellence des relations entre le Maroc et l’Espagne et témoigne de l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération, a déclaré, vendredi à Rabat, Elma Saiz Delgado, ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations.

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Mme Saiz Delgado a souligné que les données relatives au programme « Wafira » démontrent sa pertinence en tant que « modèle de coopération maroco-espagnole dans le domaine migratoire ».

Elle a précisé que « la totalité des participants manifestent leur souhait de renouveler l’expérience, tandis qu’environ 66% ont nettement amélioré leur situation financière ». Elle s’est réjouie que la participation au programme soit éminemment féminine, à plus de 90%, un élément crucial pour l’autonomisation des femmes et l’engagement envers l’égalité des genres.

Mme Saiz Delgado a également mis en avant le caractère innovant de « Wafira » en tant qu’exemple de partenariat gagnant-gagnant, favorisant le développement économique des deux Royaumes. Le programme encourage l’esprit entrepreneurial, puisque les bénéficiaires, de retour au Maroc, créent leurs propres entreprises, notamment dans le domaine rural et le commerce de détail, ce qui contribue à leur réussite personnelle et professionnelle.

De son côté, M. Sekkouri a qualifié d’ »exceptionnelles » les relations entre le Maroc et l’Espagne, des relations fondées sur une communauté de destin et des liens étroits entre les deux peuples. Il a salué les projets concrets réalisés conjointement au fil des années, à l’image du programme « Wafira ». Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération avec les autorités espagnoles et les conditions du séjour des bénéficiaires. Il a également noté que 100% des femmes inscrites pour l’année 2024 ont été déclarées à la sécurité sociale.

